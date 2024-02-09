В частности, синяя карточка будет предусматривать удаление игрока с поля на 10 минут в случае споров с арбитрами или срыва перспективной атаки соперника.

В футбольных соревнованиях нижнего уровня проведут начальные тестирования по внедрению синей карточки.

Как сообщает Telegraph, согласно решению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), "синие карточки" станут первыми новыми картами, которые будут применяться в спортивных соревнованиях после появления на чемпионате мира по футболу в 1970 году желтых и красных карточек.

Синие карточки будут включать удаление игроков с поля на 10 минут, если они совершат циничный фол или будут спорить с судьями.

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Первоначально предполагается, что эти карты будут реализованы в рамках соревнований более низкого уровня. Во время начальных тестовых испытаний может возникнуть необходимость улучшить новые правила, но тест новой карты в элитных соревнованиях может начаться не раньше лета.

Сейчас предполагается, что нововведение с синими карками может быть опробовано как среди мужчин, так и среди женщин.

В то же время этих карточек не будет на летнем чемпионате Европы по футболу в Германии (Евро-2024) или в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, поскольку президент УЕФА Александр Чеферин в прошлом месяце говорил, что полностью выступает против такого нововведения.

"Это больше не футбол", - считает Чеферин.

Предлагается, чтобы по новым правилам, в случае получения игроком двух синих карточек, ему показывали красную карточку, что будет приводить к окончательному изъятию с поля. Также красную карточку можно получить, если будет получена одна синяя и одна желтая карта.

Применение синей карты будет ограничено случаями срыва перспективной атаки и несогласием с решениями должностных лиц матча.

Другие новости мира футбола

Как сообщал УНИАН, в последнее время в футболе внедряются изменения.

В прошлом году Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила новый формат проведения чемпионата мира, который в 2026 году будет совместно проведен США, Канадой и Мексикой.

Сборные будут разделены на 12 групп по четыре команды. В раунд плей-офф будут выходить по две лучших команды из каждой группы, а также 8 лучших команд, занявших третьи места. Таким образом, впервые в истории проведения мундиалов появится стадия 1/16 финала.

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