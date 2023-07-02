Футбольные регуляторы планируют сначала протестировать нововведения в низших дивизионах Италии, Швеции и Нидерландов.

В правила современного футбола могут внести "революционное" изменение, которое призвано сделать игру более динамичной и зрелищной. FIFA совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) работают над новым правилом определения офсайда.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, даже с наличием VAR и появлением полуавтоматического офсайда в развитии современного футбола остается много сомнений относительно определения положения "вне игры".

Особенно в тех ситуациях, когда нарушение происходит с очень небольшим отрывом, практически незаметным для глаза арбитра, но обнаруживается техническими средствами.

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Речь идет, например, о случаях, когда офсайд фиксируется, если даже какая-то часть тела атакующего игрока во время передачи расположена ближе к воротам соперника, чем их защитник. И это во многих случаях влияет на зрелищность футбола.

Новая же концепция определения офсайда будет предусматривать, что для фиксации этого нарушения все тело атакующего игрока должно находиться ближе к воротам соперника, чем их защитников.

Таким образом, в случае принятия такого изменения в правила, положением "вне игры" не будут считаться случаи, когда часть тела атакующего футболиста находится на одной линии с последним игроком защиты соперника.

ФИФА и IFAB планирует сначала протестировать нововведения в низших дивизионах Италии, Швеции и Нидерландов, прежде, чем внедрить в "большой футбол".

Другие новости футбола

Как сообщал УНИАН, ранее на встрече Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) было принято важное решение для работы VAR. Согласно новым правилам, судья должен объяснить в микрофон и аргументировать свое решение, которое он принял после просмотра VAR.

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