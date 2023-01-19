Впервые новшество опробуют на Клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко.

В Лондоне прошла ежегодная встреча, которую проводит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Данная организация занимается вопросами футбольных правил.

На этом заседании было принято важное решение в отношении работы VAR.

Как сообщает The Athletic, согласно новым правилам, судья должен объяснить зрителям на стадионе, а также телезрителям свое решение, которое он принял после просмотра VAR. Арбитр должен объявить решение в микрофон и аргументировать его. При этом сами переговоры между судьями не попадут в эфир.

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Целью такого решения является попытка добиться большей прозрачности в работе видеоассистентов арбитра.

По мнению инициаторов, решения VAR часто запутывают фанатов, которые не могут понять причин, в частности, отмены гола.

Сообщается, что эксперимент продлится 12 месяцев - сначала только в некоторых международных матчах (еврокубков ноу-хау пока не коснется). Впервые новшество опробуют на Клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

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