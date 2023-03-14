ЧМ-2026 станет самым продолжительным в истории.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила новый формат проведения чемпионата мира, который в 2026 году будет совместно проведен США, Канадой и Мексикой.

Как сообщается на официальном сайте организации, в финальной стадии ЧМ-2026 будут участвовать 48 команд.

"Основываясь на тщательно проведенном исследовании, в котором учитывались принципы фейр-плей, благополучие игроков, вопросы логистики, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт сборных и болельщиков, совет ФИФА единогласно одобрил предложенные изменения в формат чемпионата мира по футболу 2026 года", - говорится в пресс-релизе ФИФА.

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Изначально СМИ сообщали, что в ФИФА планировали разбить команды на 16 групп по три участника, однако официальных лиц не устроил тот факт, что часть команд сыграют лишь два матча на турнире. Поэтому было принято решение разделить сборные на 12 групп по четыре команды.

Согласно новому регламенту, в раунд плей-офф будут выходить по две лучших команды из каждой группы, а также 8 лучших команд, занявших третьи места. Таким образом, впервые в истории проведения мундиалей появится стадия 1/16 финала.

Суммарное количество дней, в которые будет проводится ЧМ-2026 – 39. За это время на турнире будет сыграно 104 матча.

Стоит отметить, что это будет самый продолжительный чемпионат мира в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 игры за 28 дней.

Напомним, формат чемпионатов мира с 32 командами действовал с 1998 по 2022 год.

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины, обыгравшая в финале ЧМ-2022 Францию. Рекордсменом по числу выигранных мундиалей является национальная команды Бразилии, которая выигрывала планетарное первенство пять раз.

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