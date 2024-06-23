Он отметил, что бывший тренер сборной заходил в раздевалку к футболистам после разгрома в дебютном матче на Евро-2024.

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал об обращении президента УАФ Андрея Шевченко к игрокам после поражения в матче со сборной Румынии (0:3) в первом туре на Евро-2024.

Зинченко поделился, что Шевченко зашел после игры в раздевалку, где рассказал игрокам теорию по футболу. О чем именно сказал экс-футболист, Зинченко не детализировал, но отметил, что от Шевченко получили все без исключения.

"После первой игры я был на допинг (контроле). Мы с Артемом Довбиком вернулись последние (в раздевалку). Знаю, что была теория с Шевченко, но нас, к сожалению, или может к счастью, там не было. Получили по шапке все", - рассказал футболист и добавил, что команда заслужила негативную оценку.

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"Ту порцию критики и те слова, которые были проговорены после игры тренерским штабом и между нами - все было по заслугам. Потому что так играть нельзя было", - поделился мнением Зинченко.

Сборная Украины на Евро-2024

17 июня в дебютном матче на европейском первенстве сборная Украины проиграла Румынии со счетом 0:3.

21 июня во втором матче турнира украинские футболисты одержали победу над Словакией (2:1).

Сборной остается провести заключительный матч группового этапа против Бельгии. Этот поединок пройдет 26 июня и начнется в 19:00.

Все команды группы Е в настоящее время имеют по 3 очка и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

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