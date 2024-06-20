В первом матче на Чемпионате Европы украинская команда уступила сборной Румынии.

Международная федерация футбола (FIFA) обновила свой традиционный рейтинг сборных, где украинская команда занимает 24-е место. По сравнению с прошлым рейтингом сборная Украины потеряла две позиции.

В течение последнего месяца Украина сыграла три контрольных матча, сыграв вничью с Германией (0:0), проиграв Польше (1:3) и выиграв Молдову (4:0).

В то же время в первом матче на Евро украинские футболисты проиграли сборной Румынии со счетом 0:3.

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Евро-2024 - последние новости

Ранее бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо назвал виновных в проигрыше матча с Румынией. По его словам, украинская команда совершила очень много ошибок.

"Ужасное настроение после игры. Столько ошибок делать, как делала сборная Украины... В первом тайме мы проиграли тактически. Румыны отдали нам мяч и как только мы переходили на их половину поля, они начинали прессинговать. У сборной Украины не было ни одного голевого момента. Только два удара по воротам и все", - отметил Сабо.

В свою очередь Ребров и Зинченко рассказали, что пошло не так во время первого матча на Евро-2024.

"Очень трудно найти правильные слова. Очень стыдно было смотреть нашим болельщикам в глаза, всем тем, кто пришел нас поддержать. Ребята понимают, что произошло. Нужно показать нашу реакцию в следующей игре", - прокомментировал Ребров.

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