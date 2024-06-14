Болельщики поддержали звезд украинского футбола перед Евро-2024.

Украинские футболисты после матча со сборной Молдовы прибыли в Германию, чтобы готовиться к Евро-2024. Во время тренировки на стадионе собралось несколько сотен болельщиков, которые прорывались, чтобы получить автограф любимого футболиста или сделать селфи. Об этом пишет Sport.ua.

По информации журналистов, чтобы попасть на футбольную арену, каждому из болельщиков нужно было вовремя зарегистрироваться на одном из сайтов и сделать заявку. После чего им предоставлялся бесплатный билет, где можно было занять место на трибуне.

"Болельщиков нашей команды собралось несколько сотен, поэтому атмосфера во время тренировки была оживленной. Правда, стюардам и охранникам "BRITA Arena" пришлось несладко. Все потому, что на футбольное поле одному за другим удавалось прорываться желающим получить автограф или сделать селфи с нашими сборниками. Наибольшим спросом у участников "забегов" пользовались футболисты, выступающие в чемпионате Испании - в частности, новоиспеченный обладатель Кубка чемпионов в составе мадридского "Реала" Андрей Лунин", - отметили в сообщении.

Известно, что перед тренировкой звезды украинского футбола раздавали автографы и фотографировались с болельщиками возле стадиона. Когда игроки вышли на поле, то украинцы скандировали патриотические лозунги и поддерживали команду.

Украинские футболисты - последние новости

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, в каком состоянии находится защитник Виталий Миколенко после травмы.

"Мне сказали, что ему уже сделали МРТ. Насколько я понимаю, все не так страшно. Будем надеяться. Завтра сделают еще одно обследование. Я немного успокоился, потому что мне сказали, что нет ничего страшного", - отметил он.

Также сообщалось, что футбольные клубы Европы заинтересовались нападающим киевского Динамо Владиславом Ванатом. Отмечается, что интерес к украинскому форварду проявляют сразу четыре известных клуба.

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