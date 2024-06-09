Уже этим летом украинский форвард может перебраться в Италию или Испанию.

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат привлек к себе внимание нескольких известных футбольных клубов Европы и летом может осуществить трансфер в одну из команд Испании или Италии.

Интерес к 22-летнему украинскому форварду проявляют сразу четыре известных клуба. В частности, итальянские СМИ написали, что в Ванате заинтересовано Наполи, чьи скауты уже несколько лет следят за ним.

При этом украинский журналист Виктор Вацко назвал еще три клуба, которые претендуют на украинца. По его данным, купить Ваната намерены нидерландский Аякс, испанский Вильярреал и австрийский Зальцбург.

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Портал Transfermarkt оценил трансфер украинского нападающего в 10 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Ванат стал одним из лучших игроков чемпионата Украины. В составе Динамо он стал вице-чемпионом УПЛ и вернулся в Лигу чемпионов.

Владислав Ванат

В этом сезоне Владислав Ванат продлил контракт с Динамо еще на три года.

29 мая после 7-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата Украины в седьмой раз в истории стал футболист киевского "Динамо". 22-летний форвард Владислав Ванат в сезоне 2023/24 в 27 проведенных поединках 14 раз "расписался" в воротах соперников киевлян. Кроме этого, форвард отправился на Евро-2024 вместе с национальной сборной Украины.

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