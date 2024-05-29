Владислав Ванат в прошлом сезоне в 27 проведенных поединках отмечался "автографами" в воротах соперников столичного клуба 14 раз.

После 7-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата Украины в седьмой раз в истории стал футболист киевского "Динамо". 22-летний форвард Владислав Ванат. в сезоне 2023/24 в 27 проведенных поединках 14 раз "расписался" в воротах соперников киевлян, пишет Sport.ua.

Отмечается, что 12 голов Ванат забил с игры, 2 - с пенальти. При этом нападающий забил по 7 мячей в осенней и весенней частях чемпионата, из них 8 - в домашних матчах, 6 - в гостевых, 10 - в первых таймах и 4 - во вторых. Дважды Владислав отмечался дублями - в матчах против "Миная" и "Металлиста 1925".

Также издание отмечает, что результат Ваната оказался одним из худших среди лучших бомбардиров Чемпионата Украины.

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"Меньше мячей за сезон забивали только Юрий Гудименко - 12 в ЧУ-1992, Сергей Шищенко - 12 в ЧУ-2001/02 и Александр Гладкий - 13 в ЧУ-2006/07. В то же время Владислав оказался одним из самых молодых голеадоров №1 в истории УПЛ. В более юном возрасте выигрывали бомбардирскую гонку только Александр Гладкий и Максим Шацких", - сообщает СМИ.

Как известно, чемпионом Украины по итогам сезона 2023/24 стал донецкий "Шахтер". "Серебро" завоевало киевское "Динамо", третьим финишировал криворожский "Кривбасс". В то же время место в премьер-лиге потеряли "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь ровенский "Верес" будет вынужден побороться за место в элите украинского футбола в стыковом противостоянии с "Эпицентром" из Каменца-Подольского, а столичная "Оболонь" - с другой киевской командой "Левый берег".

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