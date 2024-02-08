"Динамо" без проблем разобралось с латвийским клубом "Лиепая".

В четверг, 8 февраля, киевское "Динамо" сыграло очередной контрольный поединок в рамках учебного-тренировочного сбора в Турции.

Соперником "бело-синих" был футбольный клуб "Лиепая" из Латвии.

Игра завершилась разгромной победой подопечных Александра Шовковского со счетом 5:2.

В первом тайме футболисты "Динамо" забили три мяча - отличились Антон Царенко, Максим Дячук и Владислав Супряга. Во втором тайме киевляне забили еще два мяча. Забитые голы в активе Александра Караваева и Владислава Ваната.

"Динамо" - "Лиепая" - 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваев, 52, Ванат, 66 - ? 18, ? 45

Видео голов:

Отметим, что на сборах в Турции "Динамо" сыграло уже пять матчей. Ранее подопечные Александра Шовковского проиграли "Баллкани" (0:2) и "Легии" (1:3), победили "Пахтакор" (5:1) и уступили "Левски" (0:1).

Свой следующий матч на сборах в Турции "Динамо" сыграет 9 февраля против футбольного клуба "Шкендия" из Северной Македонии.

Напомним, киевское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе "бело-синих" 28 набранных очков.

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