Сборная Украины по футболу победила Молдову в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы.
Поединок проходил на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Он закончился со счетом 0:4. Роман Яремчук забил первый гол уже на второй минуте, остальные три - Виктор Цыганков (43 минута), Артем Довбик (49 минута) и Георгий Судаков (54 минута).
На матче присутствовала и президент Молдовы Майя Санду. Она вышла к украинским футболистам и пожелала им успехов на Евро-2024.
"С удовольствием смотрела сегодня вечером товарищеский матч между Молдовой и Украиной в Кишиневе. Хорошие моменты спортивного мастерства обеих команд! Счастья Украине на Евро-2024", - написала она в микроблоге X.
Евро-2024: последние новости
Как известно, чемпионат Европы стартует в Мюнхене уже в пятницу, 14 июня. На групповом этапе турнира ежедневно будут проходить от двух до четырех игр. Он должен завершиться в воскресенье, 14 июля, на стадионе Olympiastadion в Берлине.
Группы Евро-2024:
А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
В: Испания, Хорватия, Италия, Албания
С: Словения, Дания, Сербия, Англия
D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия, Турция, Грузия