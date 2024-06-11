Первый гол пропустили уже на второй минуте.

Сборная Украины по футболу победила Молдову в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы.

Поединок проходил на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Он закончился со счетом 0:4. Роман Яремчук забил первый гол уже на второй минуте, остальные три - Виктор Цыганков (43 минута), Артем Довбик (49 минута) и Георгий Судаков (54 минута).

На матче присутствовала и президент Молдовы Майя Санду. Она вышла к украинским футболистам и пожелала им успехов на Евро-2024.

"С удовольствием смотрела сегодня вечером товарищеский матч между Молдовой и Украиной в Кишиневе. Хорошие моменты спортивного мастерства обеих команд! Счастья Украине на Евро-2024", - написала она в микроблоге X.

Евро-2024: последние новости

Как известно, чемпионат Европы стартует в Мюнхене уже в пятницу, 14 июня. На групповом этапе турнира ежедневно будут проходить от двух до четырех игр. Он должен завершиться в воскресенье, 14 июля, на стадионе Olympiastadion в Берлине.

Группы Евро-2024:

А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

В: Испания, Хорватия, Италия, Албания

С: Словения, Дания, Сербия, Англия

D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия, Турция, Грузия

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