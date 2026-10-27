'Золотой мяч-2026': назван победитель

"Золотой мяч" среди мужчин получает английский футболист Гарри Кейн.

Организаторы "Золотого мяча" 2026 года объявили десятку футболистов, которые будут бороться за престижную индивидуальную награду. Список финалистов опубликован на странице премии в социальной сети X.

Финалисты "Золотого мяча" 2026 года:

Усман Дембеле;

Килиан Мбаппе;

Майкл Олисе;

Эрлинг Голланд;

Гарри Кейн;

Хвича Кварацхелия;

Лионель Месси;

Фабиан Руис;

Родри;

Ламин Ямаль.

Обновлено в 0:55: "Золотой мяч" среди мужчин получает Гарри Кейн.

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Отмечается, что это первый "Золотой мяч" в карьере Кейна. Также впервые за 25 лет английский футболист получил награду лучшего футболиста года.

Обновлено в 23:05. Ямаль уже в третий раз стал лауреатом награды "Лучший молодой игрок, которому ещё не исполнилось 21 год". Награду победителю вручил 50-летний украинский экс-футболист и обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко.

Последние новости футбола

Напомним, что 25 октября украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского "Реала" на матч против "Барселоны". В послематчевом интервью он отметил, что его команде удалось обыграть "Барселону" благодаря дисциплине и настрою.

Мадридский "Реал" сыграл против "Барселоны" в рамках 10-го тура Ла Лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

Кроме того, 21 октября состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2026/27, в котором встретились миланский "Интер" и донецкий "Шахтер". Этот поединок завершился со счётом 1:0 в пользу итальянцев.

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