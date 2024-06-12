Ребров выразил надежду, что ключевой игрок сборной быстро придет в норму.

Главный тренер сбороной Украины по футболу Сергей Ребров поделился деталями о травме защитника Виталия Миколенко.

"Мне сказали, что ему уже сделали МРТ. Насколько я понимаю, все не так страшно. Будем надеяться. Завтра сделают еще одно обследование. Я немного успокоился, потому что мне сказали, что нет ничего страшного", – рассказал Ребров, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, футболист получил травму в столкновении с защитником сборной Молдовы Артуром Кречуном во время матча в Кишиневе. Защитник украинской команды сначала остался в игре, но через несколько минут его все же заменили.

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Матч в Молдове

Сборная Украины по футболу победила Молдову в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы.

Поединок проходил на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и закончился со счетом 0:4.

На матче присутствовала и президент Молдовы Майя Санду. Она вышла к украинским футболистам и пожелала им успехов на Евро-2024.

Что известно о Евро-2024

Турнир будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие между сборными Германии и Шотландии состоится в Мюнхене.

Сборная Украины в группе E. На европейском первенстве "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня.

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