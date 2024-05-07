По словам лидера "Динамо", его не мотивирует побитие рекорда Максима Шацких

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в интервью "ТаТоТаке" опроверг информацию о его планах закончить карьеру футболиста после Евро-2024.

Он объяснил, что не знает, откуда появились подобные слухи. Футболист прокомментировал:

"Пока что таких планов у меня нет. Не знаю, откуда такая информация. Когда почувствую, что нет желания и здоровья, тогда и закончу. Пока об этом не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждого матча и каждой тренировки. Я каждый день просыпаюсь и жду тренировки так, как это было в 20 лет". Видео дня

На вопрос, дело ли в рекорде Максима Шацких, Ярмоленко ответил: "Нет никаких рекордов. Самое главное - это стать чемпионами".

Отметим, что сейчас Андрей Ярмоленко занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ за всю историю чемпионата. На первом месте остается Максим Шацких, который забил 124 гола. У Андрея Ярмоленко пока - 105 мячей в турнире. Все он забил за киевское "Динамо", удерживая титул лучшего бомбардира клуба со времен основания УПЛ.

Последние новости украинского спорта - Ломаченко завершает карьеру

Недавно о завершении карьеры рассказал звездный боксер, 36-летний Василий Ломаченко. Спортсмен заявил, что ему непросто восстанавливаться после поединков и уточнил, что в своей категории боксеров - он уже старый. В то же время он не назвал конкретной даты, когда официально покинет ринг. Возможно, он пробоксирует еще несколько лет.

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