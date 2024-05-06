Уроженец Одесской области признался, что ему непросто восстанавливаться после поединков, но силы еще есть.

Звездный боксер, 36-летний уроженец Одесской области Василий Ломаченко, считает, что его профессиональная карьера почти завершена.

Как сообщает SPORT.UA, олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 рассказал о моменте, когда он примет решение о завершении своей профессиональной карьеры.

"Если говорить о возрасте в боксе и весовых категориях, то согласен - я уже старый. Что насчет супертяжелого веса? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начинать. Но моя карьера почти завершена. Сколько лет она еще продлится? Один, два, три, вот и все. Но я думаю, что у меня еще есть немного сил", - заявил Ломаченко.

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В то же время он не уточнил, сколько времени еще будет драться на ринге.

"Сколько конкретно лет я еще буду драться? Я и сам пока не знаю. Это трудный вопрос. В этом возрасте каждый бой дается тяжело. Непросто и восстанавливаться после поединков", - сказал боксер.

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Напомним, бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик рассказал о позиции, которую занял экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко относительно полного вторжения РФ в Украину. Гвоздик отметил, что многие боксеры и тренеры не считают Ломаченко человеком, который открыто выступает против вторжения РФ в Украину - уроженец Одесской области ни разу прямо не сказал, что против войны.

После полномасштабного вторжения Ломаченко обнародовал фото, на котором - две руки, украшенные в цвета национальных флагов Украины и РФ на фоне голубя. Боксер занесен в Реестр госредакторов, который ведет Движение ЧЕСТНО.

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