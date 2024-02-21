Поединок запланирован в Австралии на 12 мая.

Представлен промо-ролик боксерского поединка, в котором встретятся украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос.

Бой, который сейчас запланирован на 12 мая в Австралии, будет титульным – спортсмены поборются за пояс IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

Последний на текущий момент бой Ломаченко состоялся в мае прошлого года. Тогда он уступил американцу Девину Хейни. В свою очередь Камбосос одержал победу над британцем Макси Хьюзом прошлым летом.

Бой Ломаченко - Камбосос

Как писал УНИАН, о поединке Василия Ломаченко с австралийцем стало известно 31 января. Несмотря на то, что поединок состоится в родной для Камбососа Австралии, букмекеры больше склоняются к победе именно украинца.

Так, шансы на победу Ломаченко аналитики оценили коэффициентом 1,18. Ставки на победу австралийца принимают с коэффициентом 6,00. Ничья представляется букмекерам еще более невероятной: на нее ставят с коэффициентом 25,00.

Фаворитом предстоящего боя считают Ломаченко и большинство спортивных экспертов. В частности, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи считает, что Камбососу будет сложно выиграть у украинца даже один раунд.

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