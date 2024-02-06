Иван Редкач считает, что Александр Усик и Василий Ломаченко поддерживают общение.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач высказал свое мнение на тему взаимоотношений между обладателем титулов WBA, IBF, IBO и WBO Александром Усиком и бывшим чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко.

По мнению Редкача, Усик и Ломаченко продолжают общаться друг с другом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мне много писали и пишут: "Как думаешь, Усик с Ломой братиком общаются, или братство закончилось?" Скажу честно - не знаю, и все равно, что там у них происходит. Какая-то "Санта Барбара", а, может, ревность какой-то степени? Что, Усик стал лучше Васи? А, может, спортивная или политическая составляющая? Я считаю, что они общаются, может, где-то за дверями или по телефону. Они, как-никак, родня. Грех не общаться, хотя мы все не без греха, что тут скрывать", - написал Редкач.

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Добавим, что Василий Ломаченко и Александр Усик были близкими друзьями и даже кумовьями. Они часто поддерживали друг друга во время боев. Отец Василия был тренером Усика. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину отношения между боксерами, по крайней мере публично, между ними испортились.

Напомним, Александр Усик 18 мая 2024 года проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри.

Василий Ломаченко также свой следующий поединок проведет в мае этого года. 12 мая он сразится с Джорджем Камбососом за титул IBF в легком весе.

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