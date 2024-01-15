Джордж Камбосос и Василий Ломаченко / Коллаж УНИАН, instagram.com/georgekambososjr, твиттер Top Rank

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос-младший официаольно подтвердил, что его следующим соперником станет экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко.

Австралиец опубликовал в своем Инстаграме постер боя с украинцем, на котором указана также и дата боя. 

"Два воина в битве столетия за титул чемпиона мира в легком весе в Австралии. Желаем тебе здоровья в лагере, Василий. До скорой встречи", - подписал пост Камбосос.

Видео дня

Василий Ломаченко также подтвердил дату боя против Джорджа Камбососа. 

"С Богом. Мир всем", - написал Ломаченко в своем Инстаграме под постером боя.

instagram.com/lomachenkovasiliy

Бой Камбосос - Ломаченко состоится 12 мая 2024 года в Австралии. На кону в этом поединке будет стоять титул IBF в легком весе, который стал вакантным после решения Девина Хэйни сменить весовую категорию

Добавим, что Джордж Камбосос свой последний бой провел в июле прошлого года. Австралиец решением судей победил британца Макси Гьюза. Василий Ломаченко свой предыдущий поединок проиграл. В мае прошлого года украинец уступил Девину Хэйни в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. 

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