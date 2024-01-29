Александр Усик считает, что ему удалось проникнуть в голову Тайсона Фьюри, что является ключом к победе.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик назвал ключ к успеху в бою за титул абсолютного чемпиона против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинца, чтобы победить "Цыганского короля", ему нужно залезть в голову британца и он уже сделал это.

"Тайсон Фьюри - это тот, кто слишком много говорит. Идея состоит в том, чтобы проникнуть мне в голову. Но реальность такова, что я уже в его голове", - сказал Усик в комментарии iFL TV.

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Напомним, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель этого сражения станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Отметим, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профи-ринге. Украинец одержал 21 победу в 21 бою, а в послужном списке "Цыганского короля" 34 победы и одна ничья в 35 боях.

Добавим, что фанаты скорее всего смогут увидеть сразу два сражения Усика против Фьюри, поскольку в контракте на поединок есть пункт о реванше для обеих сторон. Очень вероятно, что проигравший в первой схватке активирует пункт о реванше.

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