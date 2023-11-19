Александр Усик рассказал о планах после боя с Тайсоном Фьюри.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, чем планирует заняться, если одержит победу в поединке против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Своими планами украинский чемпион поделился в комментарии Sky Sports Boxing.

"Если выиграю у Фьюри - что дальше? Дети, семья, отдых, рыбалка, баня, красное вино. Красное вино - мой любимый напиток? Не то чтобы сильно люблю, но немного могу выпить", - заявил Александр Усик.

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Поединок Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого боя станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Кроме того, победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом по боксу в королевском дивизионе в эпоху четырех поясов.

В послужном списке Усика 21 победа в 21 бою на профи-ринге. В последний раз украинец боксировал в августе этого года. Александр победил нокаутом в 9-м раунде британца Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBO и IBF.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 28 октября этого года. "Цыганский король" раздельным решением судей выиграл у бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Всего в профессиональной карьере британца 34 победы и одна ничья в 35 боях.

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