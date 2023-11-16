Бой Александра Усика против Тайсона Фьюри состоится в феврале следующего года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Александр Усик отреагировал на официальное объявление даты поединка против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер опубликовал постер боя в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм, который подписал несколькими словами.

"День титульного боя назначен! История, я иду!", - написал Усик.

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Добавим, что накануне было официально объявлено, что бой Александра Усика против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Напомним, свой предыдущий бой Александр Усик провел в августе этого года против Даниэля Дюбуа. Украинец нокаутировал британца в 9-м раунде и защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 28 октября против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей.

Отметим, что и Александр Усик, и Тайсон Фьюри, не проиграли ни одного боя в своей карьере. В активе украинца 21 победа в 21 бою, британец провел на профи-ринге 35 боев (34 победы и одна ничья).

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