Украина считалась фаворитом группы, но потерпела обидное поражение в первом же матче.

Сборная Украины разгромно уступила команде Румынии на чемпионате Европы-2024 по футболу. Александр Зинченко, который играл на позиции левого защитника, признался после матча, что ему стыдно за результат игры.

"Очень трудно найти правильные слова. Очень стыдно было смотреть нашим болельщикам в глаза, всем тем, кто пришел нас поддержать. Ребята понимают, что произошло. Нужно показать нашу реакцию в следующей игре", - заявил он в комментарии "Суспільне Спорт".

Футболист не смог сказать, что именно пошло не так в матче, где украинскую команду называли фаворитом.

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"Не знаю, главный тренер укажет на наши ошибки после игры, чего не хватало. Но проигрывать 0:3 - это всегда больно и неприятно", - сказал Зинченко.

Неожиданным назвал результат матча и главный тренер команды Сергей Ребров.

"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей", - заявил он.

В отличие от своих подопечных, тренер уже имеет несколько мыслей, почему первая игра Украины на чемпионате пошла наперекосяк.

"Первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было. Считаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты. Нужно тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку", - считает Ребров.

Матч Украина - Румыния

Как писал УНИАН, стартовый для Украины матч нынешнего Еврочемпионата начался по украинскому сценарию - сине-желтые провели несколько опасных атак и в целом полностью контролировали матч. Однако счет открыли румыны, и дальше игра пошла уже по сценарию соперников.

В итоге - 3:0. Украина разгромно проиграла. Но впереди еще два матча группового этапа, где Украина еще имеет шансы пробиться в плей-офф.

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