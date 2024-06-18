Йожеф Сабо раскритиковал Лунина, Судакова, Мудрика и Цыганкова.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал игроков сборной Украины, которые виноваты в поражении на первом матче группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

"Ужасное настроение после игры. Столько ошибок делать, как делала сборная Украины... В первом тайме мы проиграли тактически. Румыны отдали нам мяч и как только мы переходили на их половину поля, они начинали прессинговать. У сборной Украины не было ни одного голевого момента. Только два удара по воротам и все", - прокомментировал Сабо, пишет sport.ua.

Так, в первую очередь он раскритиковал вратаря сборной Андрея Лунина, который неудачно выбил мяч, что и привело к первому голу от румын.

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"Лунин считает себя великим вратарем? Выбей мяч куда-нибудь, когда тяжелый эпизод, а он хочет своему отдать. Отдал - тут же атака и забили... Куда он выбивал? Этот гол его ошибка. Второй гол Лунин пропустил под руками... Для чего говорить, что он лучше Куртуа? Лунину нужно уходить из "Реала", или он будет сидеть на скамейке запасных и получать эти миллионы", - говорит Сабо.

Также, по его словам, Георгий Судаков показал низкую результативность.

"Судков: говорят, за ним наблюдают европейские клубы, а вы видели Судакова в этом матче? Он должен вести игру, быть активным. Что в результате? Ничего!", - отметил экс-тренер сборной.

Он также добавил, что не показали себя ни Виктор Цыганков, ни Артем Довбык, ни Михаил Мудрик.

"Хоть кто-то из сборной Украины должен был показать уровень. Этого не сделал никто", - заявил Сабо.

По его словам, футбол - агрессивный вид спорта, однако у игроков украинской сборной "агрессии ноль целых и ноль десятых".

"Они перекатывали мяч на своей половине. Получается, что тренер сборной Румынии Йорданеску тактически переиграл Реброва", - сказал Сабо.

Матч Украина-Румыния

Как писал УНИАН, стартовый для Украины матч нынешнего Еврочемпионата против Румынии завершился со счетом 3:0. Украина разгромно проиграла. Но впереди еще два матча группового этапа, где Украина еще имеет шансы пробиться в плей-офф.

Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров и футболист Александр Зинченко уже прокомментировали проигрыш. По словам тренера, футболисты были недостаточно агрессивны в атаке и не создавали моменты.

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