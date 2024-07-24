Во втором матче этой группы сборная Марокко сенсационно переиграла команду Аргентины.

Олимпийская сборная Украины по футболу уступила сборной Ирака в первом матче группового этапа на Олимпиаде-2024 со счетом 1:2. Украинцы открыли счет на старте второго тайма, но затем дважды пропустили.

Во втором матче этой группы сборная Марокко сенсационно переиграла команду Аргентины с разунком 2:1.

В турнирной таблице группы Украина идет на последнем месте без набранных очков:

Видео дня

Марокко – 3 очка

Ирак – 3 очка

Аргентина – 0 очков

Украина – 0 очков

Матч второго тура Украина проведет против Марокко в субботу, 27 июля, в 18.00. В плей-офф выйдут две лучшие команды из группы.

Выступления сборной Украины на Евро-2024

17 июня в дебютном матче на европейском первенстве сборная Украины проиграла Румынии со счетом 0:3. 21 июня во втором матче турнира украинские футболисты одержали победу над Словакией (2:1), а в заключительном матче сыграла в ничью с Бельгией. Таким образом команда заняла последнее место в группе и покинула турнир.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором украинская команда оказалась на 25 месте. Таким образом, по сравнению с предыдущей версией рейтинга, украинская сборная потеряла еще одну позицию.

Среди представителей УЕФА украинская сборная оказалась на 13 месте. Если положение дел не изменится и подопечные Сергея Реброва не поднимутся на 12 строчку среди европейских сборных, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года. Дело в том, что из второй корзины шанс получить в отборочную группу сильного соперника намного выше.

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