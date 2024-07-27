Украинский тяжеловес сохранил свой статус и остается королем мирового бокса.

Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе Александр Усик вновь возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории Pound for Pound (P4P). Новый список обнародовал журнал The Ring.

По сравнению с предыдущим рейтингом десятка лучших боксеров претерпела лишь одно изменение: японец Дзунто Накатани обошел американца Эррола Спенса, который в последний раз дрался в июле прошлого года.

Интересно, что в рейтинг вошли двое российских боксеров, наибольшее же представительство получили представители США - 4.

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Рейтинг P4P от The Ring

1. Александр Усик (Украина);

2. Наоя Иноуэ (Япония);

3. Теренс Кроуфорд (США);

4. Сауль Альварес (Мексика);

5. Джесси Родригес (США);

6. Артур Бетербиев (Россия);

7. Дмитрий Бивол (Россия);

8. Джервонта Дэвис (США);

9. Дзунто Накатани (Япония);

10. Эррол Спенс (США).

Добавим, что P4P - это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.

Последние новости бокса

На днях менеджер Василия Ломаченко дал ответ на вопрос, когда украинский боксер вернется на ринг. По словам Эгиса Климаса, Ломаченко хочет больше времени проводить с семьей, поэтому он точно не выйдет на ринг до конца года.

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