По его словам, это были бы интересные поединки для него.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик назвал двух легендарных боксеров, с которыми хотел бы встретиться на ринге.

Как пишет Sport.ua, украинский чемпион считает гипотетическими соперниками Джо Луиса и Майка Тайсона.

"Назову несколько человек. Первый - Джо Луис. Один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени он был очень техничен и имел сильный удар. Второй - Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с таким соперником", - сказал Усик. Видео дня

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Как писал УНИАН, ранее Александр Усик "подарил" чемпионский пояс Международной боксерской федерации спортсменам - Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа.

"Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, ребята, я знаю, что пояс IBF важен для вас. Это мой подарок вам на 21 сентября 2024 года", - отметил украинец.

Известно, что после оставления вакантным чемпионского пояса по версии IBF, Усик теперь не является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В то же время бывший обладатель чемпионских поясов в хевивейте Тайсон Фьюри прокомментировал видео, на котором он в алкогольном состоянии выходил из бара и упал обессиленный на улице, ударившись лицом о тротуар.

"Было много людей, которые звонили и спрашивали, все ли со мной в порядке. Я - взрослый человек, пьяный на вечеринке, и вдруг люди думают, что я собираюсь прыгнуть под поезд. Очевидно, что из-за моего прошлого люди обеспокоены, но я просто расслаблялся и проводил время со своей семьей", - пояснил он.

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