По словам британского боксера, Тайсон Фьюри никого не уважает.

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа заявил, что был доволен поражением Тайсона Фьюри во время поединка за абсолютное чемпионство с Александром Усиком. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.

Джошуа отметил, что Фьюри недостойно вел себя с Усиком, поэтому заслужил это поражение.

"Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом. Всегда говорил, что он идиот, он никого не уважает. Ему приходится наступать на людей, чтобы чувствовать себя хорошо. То, как он оскорблял Усика, называя его кроликом и боксером среднего веса... Это нехорошо для спорта. Если я уважаю тебя, а ты уважаешь меня, мы можем поднять этот спорт и заставить людей думать, что мы двое из самых элитных бойцов в мире. Но Фьюри наступает на тебя и делает тебя похожим на парня, который только что вышел из паба. Затем он вышел на ринг и получил по заслугам", - подчеркнул британский боксер. Видео дня

В то же время украинский боксер Александр Усик отреагировал на видео, где Тайсон Фьюри напился в одном из баров в родном городе Морками. Об этом у украинца спросил журналист ES News.

"Borracho! Borracho", - сказал Усик на испанском языке. На украинском это означает "пьяница".

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Как писал УНИАН, ранее Александр Усик "подарил" чемпионский пояс Международной боксерской федерации спортсменам - Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа.

"Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, ребята, я знаю, что пояс IBF важен для вас. Это мой подарок вам на 21 сентября 2024 года", - отметил украинец.

Известно, что после оставления вакантным чемпионского пояса по версии IBF, Усик теперь не является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В то же время бывший обладатель чемпионских поясов в хевивейте Тайсон Фьюри прокомментировал видео, на котором он в алкогольном состоянии выходил из бара и упал обессиленный на улице, ударившись лицом о тротуар.

"Было много людей, которые звонили и спрашивали, все ли со мной в порядке. Я - взрослый человек, пьяный на вечеринке, и вдруг люди думают, что я собираюсь прыгнуть под поезд. Очевидно, что из-за моего прошлого люди обеспокоены, но я просто расслаблялся и проводил время со своей семьей", - пояснил он.

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