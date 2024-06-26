Мир любит сильных, подчеркнул украинский спортсмен-чемпион.

Украинский боксер Александр Усик "подарил" чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) английскому и британскому спортсменам - Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа.

Украинец сообщил о таком решении в видеообращении, которое опубликовал в Instagram. "Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, парни, я знаю, что пояс IBF важен для вас. Это мой подарок вам на 21 сентября 2024 года", - заявил он. Украинец подчеркнул, что "мир любит сильных"

После оставления вакантным чемпионского пояса по версии IBF, Усик перестает быть абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, пишет "Эспрессо". Стоит отметить, что у нашего спортсмена остаются чемпионские пояса по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организация) и WBC (Всемирный боксерский совет).

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Александр Усик в центре внимания - сегодня это стоит знать

Украинец 18 мая одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри раздельным решением судей и впервые в истории получил все четыре титула в супертяжелом весе. Бой-реванш Усика с Фьюри может состояться в Саудовской Аравии 21 декабря. После решение украинца отказаться от титла по версии IBF за него 21 сентября будут бороться Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа, которых наших боксер уже побеждал.

Промоутер Эдди Хирн прогнозировал, что победитель боя за этот пояс весной 2025 года может встретиться с триумфатором поединка Усик - Фьюри. Таким образом, наш боксер снова может стать абсолютным чемпионом мира.

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