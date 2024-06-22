По словам боксера, за него волновалось много людей.

Бывший обладатель чемпионских поясов в хевивейте Тайсон Фьюри отреагировал на видео, на котором он навеселе выходил из бара и упал обессиленный на улице, ударившись лицом о тротуар.

"Я напился около двух недель назад и упал лицом вниз. Ничего не произошло, все равно хорошо выгляжу. Я получил много сообщений. Было много людей, которые звонили и спрашивали, все ли со мной в порядке. Я - взрослый человек, пьяный на вечеринке, и вдруг люди думают, что я собираюсь прыгнуть под поезд. Очевидно, что из-за моего прошлого люди обеспокоены, но я просто расслаблялся и проводил время со своей семьей", - отметил Фьюри в выпуске FUROCITY By Tyson Fury.

Также он заявил, что будет пытаться нокаутировать Александра Усика во время реванша. Спортсмен считает, что только так у него есть шанс вернуть себе чемпионство, поскольку судьи не отдадут ему титул по очкам. Однако Фьюри признал, что ему будет сложно осуществить задуманное.

Видео дня

"Я должен выбить его из игры, потому что мне не видать победы судейским решением. Это печально, потому что выиграть бой и так достаточно сложно, не говоря уже о том, что нужно кого-то нокаутировать. Но я уверен в своих силах и с нетерпением жду этого поединка... Я слышал, что у него сломана челюсть и глазница, так что выздоравливай, и увидимся в декабре", - подчеркнул британский боксер.

Инцидент с Тайсоном Фьюри - что известно

Как писал УНИАН, через три недели после поединка с Александром Усиком Тайсон Фьюри перебрал в баре с алкоголем и едва держался на ногах. Его заметили в одном из пабов города Моркама.

"На кадрах видно, как легендарный боксер поднимается на колени перед тем, как удариться головой о фонарный столб", - написали в The Sun.

Близкие источники к британскому спортсмену заявили, что он более года не употреблял алкоголь и чувствовал себя довольно плохо, поэтому возникла такая ситуация.

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