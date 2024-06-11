В сети появилось видео, где Фьюри в состоянии алкогольного опьянения выводят из бара в Морками.

Через три недели после боя с Александром Усиком британский боксер попал в неприятный пьяный инцидент. Отдыхая в баре, он перебрал с алкоголем и едва держался на ногах, сообщает британский таблоид The Sun.

Издание отметило, что бывшего чемпиона супертяжелого веса Тайсона увидели в одном из пабов города Моркама. Заметив, что боксер выпил слишком много алкоголя, охранники заведения вывели его на улицу.

"На кадрах видно, как легендарный боксер поднимается на колени перед тем, как удариться головой о фонарный столб", - говорится в материале.

Видео дня

Близкие источники Фьюри, отметили, что тот больше года не употреблял алкоголь и чувствовал себя довольно плохо, поэтому возникла такая ситуация. А после того, как в сети появилось соответствующее видео, некоторые болельщики шутили, что Фьюри, казалось, все еще был потрясен после своего девятого раунда в бою с украинцем Усиком.

Бой Фьюри с Усиком - что интересно прочитать

Как писал УНИАН, после того, как Фьюри проиграл бой Александру Усику, он отметился очередным скандальным заявлением. Он заявил, что украинец одержал победу только потому, что в его стране война и убеждал болельщиков, что он выиграл большинство раундов.

Незадолго британский боксер подтвердил проведение реванша против Усика, а его промоутер назвал время и место.

"Фрэнк Уоррен сказал, что они реализуют планы относительно второго боя, который состоится в октябре в Саудовской Аравии", - сообщил спортивный обозреватель Майкл Бенсон.

Однако советник Саудовской Аравии при королевском дворе в ранге министра и глава Главного управления развлечений Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх назвал официальную дату боя-реванша. По его словам, бой состоится 21 декабря этого года.

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