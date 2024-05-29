Боксеров ждет второй поединок за абсолют.

Стала известна официальная дата боя-реванша между между между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщил советник Саудовской Аравии при королевском дворе в ранге министра и глава Главного управления развлечений Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх, бой состоится 21 декабря этого года.

Местом проведения поединка станет Эр-Рияд, где был проведен и первый бой.

Видео дня

"Матч-реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года во время Эр-Риядского сезона... Мир снова увидит еще один исторический бой... Наша приверженность к поклонникам бокса продолжается... Надеемся, вам понравится...", - написал Турки в Телеграмм.

Поединок Усика с Фьюри

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 мая Усик в невероятном поединке победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок длился все двенадцать раундов, судьи отдали победу Александру Усику - 115:112, 113:114, 114:113. В конце девятого раунда украинский боец отправил британца в нокдаун.

Таким образом Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF, отобрал титул WBC у британца и навсегда вписал свое имя в историю бокса. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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