Он хочет больше времени проводить с семьей.

Известный украинский боксер Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) отказался от боя с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO).

"Лома сейчас не в настроении, у него сейчас нет мотивации. Он хочет больше времени проводить с семьей и не хочет ничего делать до конца года. Поэтому он точно не выйдет на ринг до конца года", - сказал менеджер спортсмена Эгис Климас журналисту Стиву Киму.

По его словам, хотя бой с Дэвисом очень прибыльный, украинца мотивируют не только деньги. Климас отметил, что Ломаченко ничего не делает только ради обогащения.

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"Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов, но если у него нет мотивации, он не будет готовиться к бою", - сказал Климас.

Однако он успокоил, что спортсмен не вышел на пенсию.

Последние новости о Ломаченко

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко заявил, его спортивная карьера почти завершена. Он отметил, что ему сейчас уже сложно даются бои.

В мае Ломаченко провел чемпионский бой с австралийским соперником Джорджем Камбососом за звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Поединок завершился в 11 раунде досрочно - украинец сначала отправил Камбососа в нокдаун, затем - еще в один. После этого бой был завершен.

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