Бой завершился в 11 раунде досрочно.

Известный украинский боксер Василий Ломаченко провел чемпионский бой с австралийским соперником Джорджем Камбососом за звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Этот титул Ломаченко потерял в октябре 2020 года, когда проиграл Теофимо Лопесу (потерял пояса WBA, WBC и WBO). Первый шанс получить обратно пояса он потерял, проиграв Девину Гейни - бой завершился поражением по единогласному решению судей.

Первые два раунда прошли в пользу украинца. Он выбрасывал больше ударов и даже несколько раз пробивал блок австралийского соперника. Зато Камбосос отвечал преимущественно ударами в корпус.

В следующих двух раундах австралиец начал чаще открываться, тогда как Ломаченко не продолжал сбавлять обороты и нанес несколько успешных комбинаций ударов.

В пятом раунде наш спортсмен нанес сильный удар в голову противника. Тот едва не отправился в нокдаун, но удержался на ногах и продолжил бой. В следующих раундах Камбосос пытался отвечать, но активнее их провел все же украинец.

В восьмом раунде австралийский боксер получил рассечение брови и Ломаченко продолжил наносить еще больше ударов. Поединок завершился в 11 раунде досрочно - украинец сначала отправил Камбососа в нокдаун, затем - еще в один. После этого бой был завершен.

Василий Ломаченко: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко заявил, его спортивная карьера почти завершена. Он отметил, что ему сейчас уже сложно даются бои.

"Если говорить о возрасте в боксе и весовых категориях, то согласен - я уже старый. Что насчет супертяжелого веса? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начинать. Но моя карьера почти завершена. Сколько лет она еще продлится? Один, два, три, вот и все. Но я думаю, что у меня еще есть немного сил", - заявил Ломаченко.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик рассказал о позиции, которую занял Ломаченко относительно полного вторжения РФ в Украину. Гвоздик отметил, что многие боксеры и тренеры не считают Ломаченко человеком, который открыто выступает против вторжения РФ в Украину - уроженец Одесской области ни разу прямо не сказал, что против войны.

Вас также могут заинтересовать новости: