Фаворитом поединка считается Василий Ломаченко.

Скандальный украинский боксер Василий Ломаченко уже в это воскресенье встретится на ринге с австралийцем Джорджем Камбососом.

Бой за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) и титул Международной боксерской организации (IBO), которым сейчас владеет Камбосос, состоится в Австралии. Ориентировочное время поединка - 5:00 по Киеву.

Ломаченко - Камбосос: где смотреть бой

Бой между Ломаченко будет доступен для украинцев бесплатно. Дело в том, что украинские трансляторы отказались от этого поединка. Поэтому единственным владельцем трансляции в Украине является промоутерская компания Top Rank Boxing. Бой можно будет посмотреть на YouTube-канале компании, или же на их Facebook-странице.

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Ломаченко - Камбосос: кто фаворит встречи

По мнению букмекеров, однозначным лидером боя является украинский боксер Василий Ломаченко. Так, его победа украинскими букмекерскими компаниями оценивается в 1,15-1,20. Зато коэффициент на победу соперника - 6,30. Ничья же оценивается в 23,0.

Василий Ломаченко: последние новости

Накануне был представлен промо-ролик боксерского поединка, в котором встретятся украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко заявил, его спортивная карьера почти завершена. Он отметил, что ему сейчас уже сложно даются бои.

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