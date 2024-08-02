Он рассказал о сообщениях, которые получает от людей.

Украинский боксер Александр Усик уверен, что Украина сможет вернуть оккупированный россиянами Крым.

В интервью YouTube-каналу Бомбардир он рассказал, что получает сообщения с поддержкой от "невероятного количества людей с вражеской территории". Люди пишут ему о поддержке Украины, которую они не могут выразить из-за угрозы преследований.

На вопрос, верит ли он в возвращение в Крым, боксер ответил утвердительно. "Я не верю в это, я знаю это. Верить и знать - это разные вещи", - добавил Усик.

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Позиция Усика по Крыму

Как известно, спортсмен родился в Симферополе. В 2016 году на вопрос о принадлежности оккупированного полуострова он ответил, что "Крым - это Крым". Уже в 2018 спортсмен называл Крым "Божьим", однако заявлял о поддержке воинов АТО.

Также ранее спортсмен говорил, что не разделяет украинцев и россиян. "Потому что мы - славяне. Давайте так и будем говорить - славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове", - говорил он в 2016 году.

После начала полномасштабной войны Усик заявил, что Крым "был, есть и будет" украинским: "Да, он украинский. Он был - его взяли нагло: просто пришли люди - забрали, отжали".

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