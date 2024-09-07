Бывший тренер Кличко-младшего и Майка Тайсона назвал того боксера, которому, по его мнению, нет равных.

Бывший тренер Владимира Кличко, американец Фредди Роуч назвал самого любимого боксера в истории, и им оказался не украинец. Хотя сейчас, к примеру, Александр Усик делает все, чтобы вписать свое имя в историю этого вида спорта.

Роуч, который помимо Кличко работал с Майком Тайсоном, заявил для SecondsOut Boxing News, что считает таким Мухаммеда Али.

"Я думаю, что Мухаммед Али — самый любимый. У нас был лучший опыт, когда он однажды вошел в мою дверь и оставался там шесть часов. Он просто развлекал нас до чертиков. Он отличный парень и хороший боксер", - рассказал Роуч. Видео дня

Мухаммед Али - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, а также чемпион летних Олимпийских Игр 1960 года. Он провел 61 поединок, 56 из которых победил. И проиграл всего 5 раз, в 1971 году, в 1973-м и трижды под конец карьеры.

"Я знаю, что однажды я могу умереть так же, как он [Мухаммед Али]. Увидим. Но, как и Али, я собираюсь прожить свою жизнь по полной... Как и он, я буду бороться до конца", - добавил Роуч.

А вот про Владимира Кличко в ответ на этот вопрос экс-тренер украинца не вспомнил.

Боксеры, которые вошли в историю

Украинец Владимир Кличко за свою карьеру смог стать чемпионом мира по версиям IBO, The Ring, WBA, IBF и WBO. Американец Майк Тайсон, который вновь готов выйти на ринг против ютубера Джейка Пола, был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ему ранее удалось завоевать звание самого молодого боксера, получившего звание чемпиона по версиям IBF, WBA и WBC.

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