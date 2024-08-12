Известно, что в ноябре между ютубером Джейком Полом и легендой бокса Майком Тайсоном состоится бой.

Последний, кто дрался с Майком Тайсоном в профессиональном боксе, строго предупредил Джейка Пола, заявив, что во время боя с легендой его укусили за сосок. Отмечается, что бой Кевина Мак-Брайда с Железным Майком в 2005 году не был для американца спокойным, ведь Тайсон пытался сократить дистанцию и нанести фирменный нокаутирующий удар, однако в конце разочаровался в ирландце, который был выше и тяжелее, пишет Mirror.

"В шестом раунде Тайсон начал играть грязно, зафиксировав руку Мак-Брайда и скрутив ее к своему телу, когда они столкнулись, а затем получил два балла за удар головой, который открыл Кевину глаз. Под конец раунда Мак-Брайд отправил Тайсона в нокдаун левым хуком, а американец не смог подняться с табуретки после перерыва. В итоге Мак-Брайд одержал победу техническим нокаутом. Накануне боя Тайсона с ютубером Полом в ноябре Мак-Брайд вспомнил свой собственный поединок против легенды бокса, в том числе момент, когда его оппонент якобы укусил его за сосок", - напомнили в материале.

В свою очередь в разговоре с Instant Casino Мак-Брайд отметил, что когда Тайсон его ударил, то видел, как "в его голове играет на барабанах лепрекон".

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"Поэтому я схватил его в захват и прошептал ему: "Это все, на что ты способен?", и он сошел с ума. Он так сильно укусил меня за сосок, что это была самая болезненная боль, которую я когда-либо испытывал в своей жизни, когда он вытащил свой выпавший мундштук, я подумал: "Слава Богу, что у него был мундштук", если бы не было мундштука, я бы навсегда прославился как ирландский тяжеловес с одним соском. Если вы посмотрите бой в замедленном темпе, то увидите, как он кусает мой сосок", - отметил боксер.

Также Мак-Брайд рассказал, как он "боготворил" Тайсона в детстве, поэтому усомнился, не откусил ли он больше, чем мог прожевать, согласившись на бой с "самым страшным человеком" на планете.

"В детстве я боготворил его, самого страшного человека в мире, и следующее, что я знаю, это то, что я на ринге с самым страшным человеком в мире. Перед гонгом я смотрел на него с мыслью: "Во что я, черт возьми, вляпался?". Я встретился с Мухаммедом Али после боя, потому что его дочь была в андеркарте. Это был лучший вечер в моей жизни, если говорить о боксе. Али сказал мне после боя: "Я лучший, а ты последний"", - добавляет спортсмен.

В издании отметили, что сейчас Тайсону 58 лет, после боя с Мак-Брайдом он 19 лет не выходил на ринг, однако уже в ноябре он встретится с известным на Youtube боксером Полом. Поэтому Мак-Брайд дал несколько строгих предупреждений для 27-летнего претендента, который надеется победить одну из легенд бокса.

"Я бы предупредил Джейка Пола, чтобы он убедился, что Майк не выплюнет свой мундштук, потому что если он это сделает, вы никогда не знаете, что произойдет. Вы не знаете, что Майк Тайсон сделает, он страшный человек. Нужны яйца, чтобы выйти на ринг с Тайсоном даже в его пятьдесят, независимо от того, вы ютубер или боец, нужны большие яйца, Тайсон - это не шутки".

Последние новости бокса

Как писал УНИАН, украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпийских Играх в Париже. В частности ему удалось победить представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

Также сообщалось, что британский боксер Тайсон Фьюри уже начал подготовку к матчу-реваншу против обладателя титулов чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинца Александра Усика.

"Только что закончил замечательную короткую пробежку с ребятами у залива. Работаем, готовимся шаг за шагом. 21 декабря - Усик, я тебя предупредил. Вперед!", - сказал он.

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