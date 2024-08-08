Это уже второй олимпийский финал для Хижняка в карьере.

Украинец Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 80 килограммов. В бою за "золото" на Олимпиаде в Париже он победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

Это уже второй олимпийский финал для Хижняка в карьере. В Токио украинец оказался в шаге от "золота", но в итоге уступил спорным нокаутом.

Нурбек Оралбай, с которым Хижняк боролся за олимпийское чемпионство, является действующим чемпионом мира в весе до 80 кг. Они уже встречались на ринге в феврале 2023 года. Тогда победу раздельным решением судей одержал победу именно Хижняк.

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Это уже третья золотая медаль, которую завоевали украинские спортсмены во время Олимпиады в Париже.

Украина на Олимпиаде-2024

По состоянию на ночь 8 августа, Украина занимает 17 место в олимпийском медальном зачете. На счету наших спортсменов 3 золотых медали, 2 серебряных и 3 бронзовых.

Еще одно "золото" завоевала для Украины Ярослава Магучих. Она была лучшей на соревнованиях по прыжкам в высоту 4 августа.

Кроме того, Украина имеет золотую медаль по командному фехтованию на саблях. Победу одержали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

"Серебро" домой привезут Сергей Кулиш (стрельба) и Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья). "Бронзу" же завоевали Ольга Харлан (фехтование), Ирина Геращенко (прыжки в высоту) и Михаил Кохан (метание молота).

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