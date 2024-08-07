Международная федерация каноэ заставила украинскую спортсменку Анастасию Рыбачок, которая выступает на Олимпийских играх, цензурировать надпись "I am Ukrainian" на лодке.
По словам официального партнера каноистки BGV Group, организаторы разглядели в надписи признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы.
"Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной. Например, мы не можем написать "Stop War". Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" - это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно", - подчеркнула Анастасия Рыбачок.
Спортсменка заявила, что "это - прежде всего, символ веры в меня и мои возможности".
"Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь", - добавила она
Анастасия Рыбачок - серебряная олимпийская чемпионка 2020 года, в этом году на летней Олимпиаде в Париже соревнуется в двух категориях - каноэ-двойка на 500 метров и каноэ-одиночка на 200 метров. 6 августа Анастасия и Людмила Лузан успешно начали выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже в каноэ-двойках на дистанции 500 м среди женщин. Следующий заезд Рыбачок состоится 8 августа в категории каноэ-одиночка.
Олимпиада-2024 - выступления украинцев
Украина получила неожиданный шанс побороться за еще одну "бронзу" на Олимпиаде. Украинка Оксана Ливач будет бороться за бронзовую медаль в вольной борьбе до 50 кг, поскольку индуска Винеш Фогат, которая прошла в финал Олимпиады-2024, была дисквалифицирована.
Ранее украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.