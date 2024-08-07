Спортсменка заявила, что "это - прежде всего, символ веры в меня и мои возможности".

Международная федерация каноэ заставила украинскую спортсменку Анастасию Рыбачок, которая выступает на Олимпийских играх, цензурировать надпись "I am Ukrainian" на лодке.

По словам официального партнера каноистки BGV Group, организаторы разглядели в надписи признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы.

"Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной. Например, мы не можем написать "Stop War". Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" - это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно", - подчеркнула Анастасия Рыбачок.

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Спортсменка заявила, что "это - прежде всего, символ веры в меня и мои возможности".

"Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь", - добавила она

Анастасия Рыбачок - серебряная олимпийская чемпионка 2020 года, в этом году на летней Олимпиаде в Париже соревнуется в двух категориях - каноэ-двойка на 500 метров и каноэ-одиночка на 200 метров. 6 августа Анастасия и Людмила Лузан успешно начали выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже в каноэ-двойках на дистанции 500 м среди женщин. Следующий заезд Рыбачок состоится 8 августа в категории каноэ-одиночка.

Олимпиада-2024 - выступления украинцев

Украина получила неожиданный шанс побороться за еще одну "бронзу" на Олимпиаде. Украинка Оксана Ливач будет бороться за бронзовую медаль в вольной борьбе до 50 кг, поскольку индуска Винеш Фогат, которая прошла в финал Олимпиады-2024, была дисквалифицирована.

Ранее украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.

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