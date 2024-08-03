Украинские фехтовальщицы на саблях перед финалом сказали друг другу, что могут выиграть.

Участницы женской сборной Украины по фехтованию на сабле прокомментировали победу в финале командных соревнований на Олмипиаде-2024 в Париже.

В частности, лидер команды Ольга Харлан сразу после завершения поединка призналась, что еще не осознала, что произошло.

"Мы понимаем, что спели гимн Украины, эта медаль для страны, для ВСУ. Четвертьфинал с Италией? Мы знали, что итальянки нас опасаются. Но было много нервов, мы были зажаты. А после того, как выиграли, мы выдохнули", - рассказала спортсменка.

По ее словам, перед финалом две девушки сказали друг другу, что могут выиграть.

"Мне кажется, мы были расслаблены. Я не верю, что это происходит. Что-то невероятное - "золото" через 16 лет после Пекина", - призналась Харлан.

Первая золотая медаль Украины на Олимпиаде-2024

В субботу, 3 августа, Украина завоевала первое золото на Олимпиаде-2024. Украинские саблистки в финале командных соревнований победили команду Южной Кореи со счетом 45:42 одолели команду Южной Кореи.

Ранее наша команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой пробились в полуфинал благодаря победе над Италией со счетом 45:37.

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