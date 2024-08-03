В полуфинале украинки уверенно победили команду Японии со счетом 45:32.

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле вышла в финал Олимпийских игр-2024 в Париже. В полуфинальном поединке наши девушки победили команду Японии. Счет поединка - 45:32 в пользу нашей команды.

В финале украинки встретятся с командой Южной Кореи. Финальная встреча состоится сегодня, 3 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Ранее в четвертьфинал украинские саблистки пробились благодаря победе над Италией со счетом 45:37.

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Олмипиада-2024 - последние новости

Накануне украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту Олимпийских игр-2024. Магучих с первой попытки взяла две высоты - 1,92, 1,95 метра и без проблем преодолела квалификационный этап. В свою очередь Геращенко с первой попытки покорила отметки 1,83 и 1,88 и только со второй - 1,92 и 1,95 метра. Для нее этот результат стал лучшим в сезоне.

Финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024 состоится 4 августа. Начало - в 20:30 по киевскому времени.

Также УНИАН сообщал, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже. Благодаря успеху она вписала свое имя в историю, став первой украинской спортсменкой, которая выигрывала медали на четырех разных Олимпийских играх в карьере.

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