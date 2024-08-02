Решающий старт состоится 4 августа.

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко успешно преодолели квалификацию Олимпийских игр-2024 в соревнованиях по прыжкам в высоту. В то же время еще одна представительница Украины Юлия Левченко завершила выступления на Играх.

Магучих с первой попытки взяла две высоты - 1,92, 1,95 метра и без проблем преодолела квалификационный этап. В свою очередь Геращенко с первой попытки покорила отметки 1,83, 1,88 и только со второй 1,92 и 1,95. Для нее этот результат стал лучшим в сезоне.

Добавим, что финал соревнований по прыжкам в высоту на ОИ-2024 состоится 4 августа. Начало - в 20:30 по киевскому времени.

Видео дня

Как известно, незадолго до старта Олимпийских Игр Ярослава Магучих побила мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался 37 лет, взяв высоту 2,10 метра.

Тем временем украинец Михаил Кохан преодолел отбор в финал ОИ-2024 в соревнованиях по метанию молота. Во второй попытке он показал олимпийский норматив – 77,42 метра. Финал в этой дисциплине также состоится 4 августа.

Олимпиада-2024 - последние новости

Накануне сборная Украины завоевала первое серебро на Олимпиаде в Париже. Сергей Кулиш занял второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трех позиций с 50 м.

Кулиш соревновался с китайцем Лю Юкуном. Последний и стал победителем с результатом 463, 6 балла. Украинец с 461,3 баллами финишировал вторым.

Ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже. Благодаря успеху она вписала свое имя в историю, став первой украинской спортсменкой, которая выигрывала медали на четырех разных Олимпиадах в карьере.

Вас также могут заинтересовать новости: