Харлан вписала свое имя в историю, став первой украинской спортсменкой, которая выигрывала медали на четырех разных Олимпиадах в карьере.

Украинская фетховальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.

В матче спортсменка одолела представительницу Южной Кореи Чои Сибин – 15:14. Это первая медаль для Украины на Олимпийских играх-2024.

За место в финале Харлан соревновалась с француженкой Сарой Бальцер, которая является второй в мировом рейтинге. Украинка потерпела поражение – 7:15 в пользу действующей вице-чемпионки в команде.

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Стоит отметить, что за Украину на Олимпиаде в Париже также выступали фехтовальщицы Алина Комащук и Елена Кравацкая. Обе выбыли в первом раунде основной сетки.

Выступления Ольги Харлан на Олимпиадах

Добытая в Париже медаль стала для фехтовальщицы уже пятой в олимпийской карьере. По числу наград Харлан повторила олимпийский рекорд Украины, который ранее принадлежал пловчихе Яне Клочковой.

Кроме того, Харлан вписала свое имя в историю, став первой украинской спортсменкой, которая выигрывала медали на четырех разных Олимпиадах в карьере.

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