Гутцайт подчеркивает, что главное, чтобы не было провокаций против украинских спортсменов.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, как украинцы будут "общаться" с россиянами на Олимпиаде.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то алгоритмы или инструкции для украинских спортсменов относительно того, как общаться и вести себя на одной территории с россиянами и белорусами.

"Мы разработали рекомендации... Мы не жмем руку, как это уже сделала Ольга Харлан... Мы не общаемся, мы не здороваемся. Мы договорились с международными федерациями: где нужно, когда ты встречаешься, - приветствуешь и потом после матча ты приветствуешь, - мы договорились, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку. То есть мы предусмотрели уже этот вопрос и уже об этом договорились", - сказал Гутцайт. Видео дня

Он добавил, что в этой ситуации главное, чтобы не было провокаций против украинских спортсменов.

"Поэтому не общаемся, не фотографируемся... Каждый спортсмен уже опытный, контролирует свое поле, где он находится, чтобы не было никаких провокаций", - сказал президент НОК.

На уточнение, согласен ли с такими правилами "общения" Международный олимпийский комитет, он отметил, что "мы работаем с Комитетом и согласовываем все такие вопросы" и он поддерживает, чтобы не было никаких провокаций против наших спортсменов.

Гутцайт также напомнил, что участие в Олимпийских играх будут принимать 15 российских и 16 белорусских спортсменов.

"Без флага, без гимна, без команд, без ничего. На церемонии открытия их не будет вообще", - сказал он.

Президент НОК также высказал мнение, что российские спортсмены, которые будут допущены к Олимпиаде, живут за границей, а не на территории России, и выступают за иностранные клубы.

Украина на Олимпиаде-2024 - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Гутцайт рассказал, что на Олимпиаде-2024, которая начнется 26 июля и продлится до 11 августа в Париже, Украину представят 140 спортсменов.

Он отметил, что 140 спортсменов будут представлены в 23 видах спорта. Также Украина впервые в истории примет участие в футбольном турнире Олимпиады и дебютирует в брейкинге и скалолазании.

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