Несмотря на это Украина впервые в истории примет участие в футбольном турнире Олимпиады.

На Олимпиаде-2024, которая начнется 26 июля и продлится до 11 августа в Париже, Украину представят 140 спортсменов, сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт во время пресс-конференции, посвященной подготовке украинских спортсменов к Играм-2024.

Он отметил, что 140 спортсменов будут представлены в 23 видах спорта. Также Украина впервые в истории примет участие в футбольном турнире Олимпиады и дебютирует в брейкинге и скалолазании.

Состав Украины на Олимпиаду-2024 по видам спорта:

легкая атлетика - 25,

футбол - 18,

прыжки в воду - 9,

гребля (гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом) - 9,

борьба (вольная и греко-римская) - 9,

художественная гимнастика - 6,

академическая гребля - 6,

спортивная гимнастика - 6,

теннис - 6,

стрельба (пулевая и стендовая) - 6,

фехтование - 6,

плавание - 5,

дзюдо - 5,

велоспорт (шоссе + маунтенбайк) - 4,

бокс - 3,

брейкинг - 3,

современное пятиборье - 3,

настольный теннис - 3,

скалолазание - 2,

артистическое плавание - 2,

стрельба из лука - 2,

бадминтон - 1,

тяжелая атлетика - 1.

Такое количество спортсменов - наименьшее в истории соревнований для Украины. Предыдущий антирекорд украинская сборная установила на прошлых Олимпийских играх в Токио 2021 года. Тогда в Японию поехали 155 спортсменов.

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Как ранее писал УНИАН, украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в 1/4 Уимблдона-2024, обыграв китаянку Ван Синьюй. В четвертьфинале она сыграет с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Также УНИАН сообщал, что украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Она побила рекорд, установленный 37 лет назад.

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