На Олимпиаде-2024, которая начнется 26 июля и продлится до 11 августа в Париже, Украину представят 140 спортсменов, сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт во время пресс-конференции, посвященной подготовке украинских спортсменов к Играм-2024.
Он отметил, что 140 спортсменов будут представлены в 23 видах спорта. Также Украина впервые в истории примет участие в футбольном турнире Олимпиады и дебютирует в брейкинге и скалолазании.
Состав Украины на Олимпиаду-2024 по видам спорта:
- легкая атлетика - 25,
- футбол - 18,
- прыжки в воду - 9,
- гребля (гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом) - 9,
- борьба (вольная и греко-римская) - 9,
- художественная гимнастика - 6,
- академическая гребля - 6,
- спортивная гимнастика - 6,
- теннис - 6,
- стрельба (пулевая и стендовая) - 6,
- фехтование - 6,
- плавание - 5,
- дзюдо - 5,
- велоспорт (шоссе + маунтенбайк) - 4,
- бокс - 3,
- брейкинг - 3,
- современное пятиборье - 3,
- настольный теннис - 3,
- скалолазание - 2,
- артистическое плавание - 2,
- стрельба из лука - 2,
- бадминтон - 1,
- тяжелая атлетика - 1.
Такое количество спортсменов - наименьшее в истории соревнований для Украины. Предыдущий антирекорд украинская сборная установила на прошлых Олимпийских играх в Токио 2021 года. Тогда в Японию поехали 155 спортсменов.
Последние новости спорта - что нужно знать
Как ранее писал УНИАН, украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в 1/4 Уимблдона-2024, обыграв китаянку Ван Синьюй. В четвертьфинале она сыграет с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Также УНИАН сообщал, что украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Она побила рекорд, установленный 37 лет назад.