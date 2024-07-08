В 1/4 финала Свитолина сыграет с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) прошла в 1/4 Уимблдона-2024, обыграв китаянку Ван Синьюй (№42 WTA). Украинка сыграла этот поединок с черной лентой, почтив память погибших в результате ракетной атаки на Украину 8 июля.

Как известно, Свитолина разгромила представительницу Китая за 56 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу украинки. Это была первая очная встреча теннисисток.

Выход в четвертьфинал Уимблдона третий случай в карьере украинки. Ее личный рекорд на этом турнире Grand Slam - полуфиналы в 2019 и 2023 годах. Также она единственная украинка, которая пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024 после того, как из турнира вылетели Даяна Ястремская и первая ракетка национального рейтинга Марта Костюк в третьем круге.

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В 1/4 финала Свитолина сыграет с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Другие рекордные спортивные победы Украины

Как ранее писал УНИАН, Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту во время выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Украинка побила рекорд, установленный 37 лет назад.

"Когда только начала соревнования, было ощущение, что могу прыгнуть 2.07 м и, возможно, даже 2.10 м. Наконец я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики", - поделилась эмоциями Магучих.

Также УНИАН сообщал, что Зеленский поздравил Магучих с установлением мирового рекорда. Он поблагодарил спортсменку за то, что она показала миру настоящую украинскую волю к победе.

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