Спортсменка отметила, что чувствовала в себе силы пойти на рекорд.

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала установление мирового рекорда в прыжках в высоту.

"Когда только начала соревнования, было ощущение, что могу прыгнуть 2.07 м и, возможно, даже 2.10 м. Наконец я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики", - поделилась эмоциями во флешкоментари после соревнований спортсменка на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Рекорд Ярославы Магучих

Сегодня Ярославе Магучих удалось установить новый мировой рекорд в прыжках в высоту. Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,10 м и побила 37-летний рекорд, установленный Стефкой Костадиновой.

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Теперь украинка лидирует в списке легкоатлеток по прыжкам в высоту. За ней следуют Стефка Костадинова с результатом 2,09 м (1987 год), Кайса Берквист с результатом 2,08 м (2006 год) и Бланка Влашич 2,08 (2009 год).

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Ярославу Магучих с достижением мирового рекорда в прыжках в высоту. "Поздравляем выдающуюся украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих и ее команду с установлением нового мирового рекорда по прыжкам в высоту: 2,10 метра!", - написал президент в Телеграмм-канале.

Зеленский отметил, что Ярослава... продемонстрировала всему миру настоящую украинскую волю к победе.

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