Финальный результат украинки - 1,97 м.

Известная украинская спортсменка Ярослава Магучих взяла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Украины, турнир состоялся 1 марта в Глазго, Шотландия.

Ярослава начала соревнования с высоты 1,92 м. Каждую высоту украинка преодолевала с первой попытки и выходила в статусе лидера на отметку 1,99 м, однако последнюю высоту покорить не смогла.

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Финальный результат спортсменки получился - 1,97 м. Ее обогнала австралийка Никола Олислагерс - она взяла 1,99 м с третьей попытки. Третье место заняла словенка Лиа Апостоловски с результатом 1,95 м.

"Старт сезона был лучше его завершения. На самом деле, ощущения после соревнований смешанные. Но я рада медали, ведь каждая награда важна", - прокомментировала Магучих свое выступление.

Победы Ярославы Магучих

Как сообщал УНИАН, в конце января 22-летняя украинка одержала победу на соревнованиях World athletics Indoor Tour, которые прошли в немецком Коттбусе.

Магучих показала лучший результат в секторе прыжков в высоту и более того, результат Ярославы в 2,04 метра стал рекордом турнира и рекордом сезона в мире.

Это был первый турнир, в котором украинская спортсменка приняла участие в 2024 году.

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