22-летняя Ярослава Магучих стала победительницей турнира в немецком Коттбусе.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих триумфально выступила на первом для нее турнире в 2024 году.

22-летняя украинка одержала победу на соревнованиях World Athletics Indoor Tour, которые прошли в немецком Коттбусе.

Магучих показала лучший результат в секторе прыжков в высоту и более того, результат Ярославы в 2,04 метра стал рекордом турнира и рекордом сезона в мире.

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Соперницы украинской легкоатлетки на этом турнире и близко не смогли приблизиться к ее результату. Лучшая попытка представительницы Германии Имке Оннен, получившей серебро, была 1,94 метра, а Айрине Пальшите из Литвы и Сафина Садуллаева из Узбекистана прыгнули на 1,86 м.

World Athletics Indoor Tour. Коттбус. Прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) - 2,03 м

Имке Оннен (Германия) - 1,94 м

Айрине Пальшите (Литва) - 1,86 м

Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1,86 м

Стоит отметить, что турнир в Коттбусе пропустила австралийская спортсменка Никола Олислагерс, которая является главной конкуренткой Ярославы Магучих в борьбе за золото Олимпиады-2024 в Парижа. Именно результат представительницы Австралии в 2,03 метра ранее был лучшим в этом сезоне.

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