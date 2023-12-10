Украинские спортсмены призывают не допускать российских спортсменов к Олимпиаде.

В пятницу, 8 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских и беларуских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Ряд звезд украинского спорта записали обращение, в котором выступили против скандального решения МОК. Участие в ролике приняли: Андрей Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михаил Романчук, Анна Рыжикова и Ярослава Магучих.

"Российские спортсмены поддерживают войну - российские спортсмены едут на Олимпиаду. Россия презирает международное право - российские спортсмены едут на Олимпиаду. Россия убивает детей - российские спортсмены едут на Олимпиаду. Россия уничтожает города - российские спортсмены едут на Олимпиаду. Российским спортсменам не место на Олимпиаде", - говорится в обращении.

Отметим, что к участию в Олимпиаде-2024, как утверждают в МОК, допустят "очень ограниченное число спортсменов".

Также сообщается, что россияне и беларусы смогут выступать в личных стартах, но команды не будут допущены к соревнованиям. Кроме того, на Олимпийских играх в Париже ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси.

Напомним, Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

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